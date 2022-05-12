KTOEÖS:Kurtuluş Lisesi öğretmenleri Pazartesi’nden itibaren idari görev yapmayacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’ndeki müdür muavini eksikliğine dikkat çekmek ve ülkedeki siyasi krizin eğitime yansımalarını protesto etti.

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi önünde basına açıklamada bulunan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, ülkedeki plan, program ve irade eksikliğinin eğitime de olumsuz yansıdığını savundu. Elmalı, eğitimde var olan sorunların görmezden gelindiğini ve bu tavrın kabul edilemeyeceğini söyledi.

500’ü aşkın öğrencisi bulunan Kurtuluş Lisesi’nde 3 muavinin eksik olduğunu ve öğretmenlerin özveri göstererek idari işleri de yerine getirdiğini kaydeden Elmalı, Kurtuluş Lisesi öğretmenlerinin Pazartesi gününden itibaren muavin olmayışı nedeniyle bir aydan beri sürdürdükleri idari görevleri yapmayacaklarını açıkladı.

Basın bildirisini okuyan KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan da 2021 yılının Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptıkları görüşmede boş kadroların şubat ayı içerisinde tamamlanmasının kararlaştırıldığını ancak sürecin tamamlanmadığını ve eğitimin siyasi anlayışın kurbanı haline getirildiğini savundu.