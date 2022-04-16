Koop-Sen Genel Kurulu yapıldı: Başkan Mehmetali Güröz

Genel Kurul’da yapılan seçimler neticesinde yeni görev dağılımı yapıldı.

Buna göre Genel Başkan Mehmetali Güröz olurken, Genel Sekreter de Rifat Tuğsal oldu.

Koop-Sen’de görev dağılımı şu şekilde yapıldı:



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Bankacılık Şubesi Koop ve İştirakler Şubesi

Öykü Muhtaroğlu İzzet Çıldam

Ahmet Kocayiğit Hüda Avşaroğlu

Neriman Kara Yalçın Kömürcügil

Alkar Özdeş Hüseyin Çoban

Cihan Çeribaşı Örs Gazitepe

Kemal Kerem Gürkan Zehirok

Ertunç Lisani Ediz Arıkan



Ziya Digeş Orbay Başar

Zehra Baybora Murat Aslan

Simge Ö.Transtürk Osman Kısaoğlu

Denetleme Kurulu Disiplin Kurulu

Seren Eminer Nevzat Nevzat

Hüseyin Kuran Velettin Taşkent

Mehmet Kaptan Sermen Baradan