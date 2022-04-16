Koop-Sen Genel Kurulu yapıldı: Başkan Mehmetali Güröz

Genel Kurul’da yapılan seçimler neticesinde yeni görev dağılımı yapıldı.
Buna göre Genel Başkan Mehmetali Güröz olurken, Genel Sekreter de Rifat Tuğsal oldu.
Koop-Sen’de görev dağılımı şu şekilde yapıldı:
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Bankacılık Şubesi Koop ve İştirakler Şubesi
Öykü Muhtaroğlu İzzet Çıldam
Ahmet Kocayiğit Hüda Avşaroğlu
Neriman Kara Yalçın Kömürcügil
Alkar Özdeş Hüseyin Çoban
Cihan Çeribaşı Örs Gazitepe
Kemal Kerem Gürkan Zehirok
Ertunç Lisani Ediz Arıkan
Ziya Digeş Orbay Başar
Zehra Baybora Murat Aslan
Simge Ö.Transtürk Osman Kısaoğlu
Denetleme Kurulu Disiplin Kurulu
Seren Eminer Nevzat Nevzat
Hüseyin Kuran Velettin Taşkent
Mehmet Kaptan Sermen Baradan