banner38

KKTC’ye geçişlerinin yasaklanması gündemde

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) görev yapan asker ve askeri personelin KKTC’ye geçişlerinin yasaklanması, yasağa uymayanların ciddi disiplin cezalarına çarptırılmaları gündemde...

KKTC’ye geçişlerinin yasaklanması gündemde
banner37
banner23

Politis gazetesi, “İşgal Bölgelerine Ziyaret Disiplin Suçu” başlığı altında verdiği haberinde, RMMO mensuplarının KKTC’yi ziyaret etmelerinin, çıkarılacak bir yasayla yasaklanmasının gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin toplantısındada, RMMO mensuplarının KKTC ziyaretlerinin yasaklanması, yasağa uymayanların ise disiplin soruşturmasına tabi tutulmalarının gündeme geldiğini yazdı.

Konu hakkında Hukuk Dairesi’nden görüş talep edildiği belirtilirken, RMMO mensuplarının KKTC’ye geçişleri konusunda şu anki uygulamanın ise, KKTC’ye geçmemeleri yönünde tavsiye şeklinde olduğu vurgulandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kıb-Tek'te görev değişimi
Kıb-Tek'te görev değişimi
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3