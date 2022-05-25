KKTC’ye geçişlerinin yasaklanması gündemde

Politis gazetesi, “İşgal Bölgelerine Ziyaret Disiplin Suçu” başlığı altında verdiği haberinde, RMMO mensuplarının KKTC’yi ziyaret etmelerinin, çıkarılacak bir yasayla yasaklanmasının gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin toplantısındada, RMMO mensuplarının KKTC ziyaretlerinin yasaklanması, yasağa uymayanların ise disiplin soruşturmasına tabi tutulmalarının gündeme geldiğini yazdı.

Konu hakkında Hukuk Dairesi’nden görüş talep edildiği belirtilirken, RMMO mensuplarının KKTC’ye geçişleri konusunda şu anki uygulamanın ise, KKTC’ye geçmemeleri yönünde tavsiye şeklinde olduğu vurgulandı.