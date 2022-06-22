KKTC şehidine ağlıyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın, geçirdiği araç kazası sonucu şehit düştüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. MSB, askerin araç kazası sonrası şehit düştüğünü belirtti.

"ASKERİ ARAÇ KAZASI SONRASI ŞEHİT OLDU"

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MSB, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022, 09:39