Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman toplumda kanayan bir yara haline gelen sorunlardan birine dikkat çekti. Harman şunları yazdı;

⚫️ KKTC devleti göreve !

➖ ‘Bu ülkede her pisliğin altından onlar çıkıyor’ dediğim zaman ‘genelleme yapıyorsun’ diyenler var. Ben genelleme yapmıyorum ama, ‘bu ülkede her pisliğin altından GENELDE onlar çıkıyor’

➖ ‘Irkçılık yapıyorsun’ diyenler yok da değil.

➖ Irkçılık yapmıyorum ama bu ülkede her pisliğin altından ‘%90 siyahiler çıkıyor’ diyorum ve ekliyorum.

➖ Nijerya büyük elçisi bundan 10 yıl önce TC elçiliğine kendi vatandaşları için, dikkatli olun bunlar belirli bir sayıya geldiler mi her türlü çeteleşme, uyuşturucu, gasp, tecavüz, cinayet vb suçları işlemekten çekinmezler. Giriş çıkışlarınızı kontrol edin’ demiş ve bunu yazılı olarak vermişti.

➖ Sanırım Nijerya büyük elçisi benden fazla IRKÇI ve benden fazla GENELLEME yapmıştı!

➖ Şimdilerde KKTC’de uyuşturucu parası, kredi kartı sahtekarlığı, sanal kart, bitcoin dolandırıcılığı, sahte para, sahte kredi kartı işleri ile elde ettikleri paralar ile bazı ev sahipleri, galericiler, dükkan sahiplerinin gözdeleri olmuşlar!

➖ Ve tabii ki üniversiteler!

➖ Öğrenci kisvesi adı altında ülkeye girip, ön kayıt yaptırdıktan sonra bir daha üniversitenin kapısından bile geçmeyen binlerce siyahi var bu ülkede.

➖ Ne de olsa bazı üniversite sahipleri para kazanacak değil mi ? Kimin umurunda halkın güvenliği, namusu!!!

➖ KKTC hükümeti Nijerya büyük elçisinin 10 yıl önce yapmış olduğu uyarıyı bugüne kadar ciddiye almamış ama artık almasının zamanı gelmiştir!

➖ Bu ülke çok büyük bir felekte sürükleniyor.

➖ 70 yaşındaki kadınlarımıza tecavüz edebilecek kadar pislikler bu ülke sokaklarında geziyor.

➖ Her köşeden uyuşturucu fışkırıyor! Gramlar değil kilolar konuşuluyor artık 400 bin nüfuslu KKTC’de!

➖ Bize birileri 400 bin nüfuslu KKTC’de 50-60 bim siyahinin nasıl olabildiğini açıklasın!?

➖ Nerde bu insanlar ? Nereye kayıtlılar ? Nerde okuyorlar ? Hiç bir yere kayıtlı değiller!

➖ Çok küçük bir kısmı burada öğrenim hayatını sürdürüyor, bazıları burada evlenmişler ve bazıları da namuslar ve ebedleri ile bu ülkede çalışıyorlar ve onları elbette ki TENZİH ediyorum, ancak gerisi yani %90’ı yukarıda yazdığım gibi!

➖ Türkiye’den buraya çalışmak için gelen kardeşlerimize, onların ailelerine bir kişinin işlediği bir suçtan sonra GENELLEMENİN ALLAHINI yapan ve her TC vatandaşını katil, tecavüzcü, uyuşturucu satıcısı ilan edenlerin bu arkadaşlar için seslerini çıkarmaması oldukça manidardır!

➖ Bu ülkede ne çocuklarımızın, ne kadınlarımızın nede nenelerimizin can güvenliği, namus güvenliği kalmamıştır!

➖ Bu durumun derhal gündeme getirilmesi ve KKTC olarak gerekli tüm önlem ve sınırlamaların alınması şart olmuştur!

➖ Polisimiz bu insanlara müdahale etmekte yetersiz kalıyor!

➖ Polisimiz gerek mühimmat, gerek teknolojik olarak donatılmalı ve güçlendirilmelidir!

➖ 5 yıl sonra bu ülkede çok daha büyük suçlar işlenecek, cinayetler, hırsızlıklar, tecavüzler artacaktır!!!

➖ Belki de 5 yıl bile sürmeyecektir!

➖ KKTC devleti göreve!

➖ Durum çok ciddi bir boyuttadır….