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KKTC'de bu da oldu... Yol kenarındaki mazgalları çaldılar!

KKTC'de bu da oldu... Yol kenarındaki mazgalları çaldılar!
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Güzelyurt ve Bostancı da meydana gelen hırsızlık olayında çok sayıda kişi tutuklandı.

Polis'in açıklaması şu şekilde: 

07 ve 08.06. 2022 tarihlerinde, Güzelyurt ve Bostancı’da, yol kenarlarında bulunan toplam 36 adet mazgal kapaklarının çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-23), S.U.(K-17) ve T.K.(E-46) tutuklanmıştır.

Olay ile ilgili H.T.’nin yapılan ileri sorgulamasında, çalmış olduğu mazgal kapaklarını C.K.(E-47) ve F.Ş.(E-42)’e satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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