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KKTC bugün cenazeler için ağladı

KKTC bugün cenazeler için ağladı
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5 yaşından itibaren kansere karşı verdiği mücadelede yorgun düşerek 11 yaşında hayata gözlerini yuman Nefes Demirpençe; gözyaşları arasında tabutunu süsleyen balonlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Nefes Demirpençe, İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

79 yaşında hayatını kaybeden iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden, Ulusal Birlik Partisi’nin kurucu üyelerinden, Casino İşletmecileri Birliği’nin Kurucu Başkanı Erdal Andız da Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sanat müziğinin Kıbrıs'taki önemli seslerinden Ertan Galip de Lefkoşa’da defnedildi.

62 yaşında hayatını kaybeden akademisyen Doç. Dr. Zeki Beşiktepeli de Kozanköy Camii’nde kılınan öğlen namazının ardından toprağa verildi.
 

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022, 21:56
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