KKTC Bayrağının İplerini Kestiler

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Gardiyanoğlu, “Ana vatan ile yavru vatan bayrakları bizlerde her zaman yan yana dalgalanır” diyerek, bu akşam saatlerinde Lefkoşa İlçe Binası'ndaki KKTC bayrağının iplerinin kimliği meçhul kişi veya kişilerce kesildiğini aktardı, “Akıllarınca algı yaratmaya çalışmışlar” dedi.

Gardiyanoğlu, “Bizlerin iki bayrağı var ve bu değişmez bir gerçektir. Yarın bayraklarımızı sabote eden kişi veya kişiler ile ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğümüze suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.