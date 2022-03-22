"Kimsenin Toplu İş Sözleşmesi konusuna açıklık getirdi

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası WEB TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, “ Belediyeler Reformu” konusunda açıklamalarda bulundu.

Belediyelerle ilgili reform konusunun 2009 yılından bu yana çalışıldığını ifade eden Üstel, “ 2022’ye geldik, aynı yerde sayıyoruz. 3 CTP’li, 2 UBP’li ve iki dönem de HP’li bakanların çalıştığı bir konudan bahsediyoruz. Şimdi ben göreve geldim, bu yasayı aldım ve tüm çalışmalarla harmanladım” dedi.

Reform üzerinde çalışan herkesten görüş aldığını söyleyen Üstel, “Partilerden temsilciler stedim, nereden nereye geldiğimizi anlattım” diyerek, belediyelerin sayısının 13’e düşürülmesi noktasında kriterler belirlediklerini belirtti:

“Birinci kriter nüfus, ikinci kriter yüz ölçümü. Bunları göz önünde bulundurduk. Bu kriterler, geçmiş siyasi partilerin de onay verdiği kriterler.”

“Cesur bir adım atıyoruz” diyen Üstel, “Bu adımı atarken kimsenin burnunun kanamamasına dikkat ediyoruz. Kimsenin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkı elinden alınmıyor. Bir belediye birleşirken, birleştirilen belediyenin hizmet binası aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Çalışanların TİS hakları, yeni birleştirilmiş belediyeye geçecek” dedi.

“Ama siyaset ve popülizm yaparak insanların aklını karıştırmaya çalışıyorlar” diyen Üstel, “Kesinlikle öyle bir şey yok. Yasa ortada” şeklinde konuştu.

“Biz Haziran’daki seçimlere 13 belediyeyle gireceğiz” diyen Üstel, muhalefetin destek çıkmayı talep etmesi halinde, 2022 yılı sonuna kadar seçimin yapılması şartıyla reformu birlikte çalışıp geçirebileceklerini de kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Postası