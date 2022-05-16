Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin okullara desteği sürüyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi bugün Lefkoşa Türk Lisesi'nde yepyeni bir okul kütüphanesinin açılışını okulda düzenlenen bir açılış töreniyle gerçekleştirdi. Kıbrıs Vakıflar

İdaresi geçtiğimiz altı hafta içerisinde Kuzey Kıbrıs genelinde var olan okullara kütüphane desteği sağladı. KVİ, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne kendi imkânlarıyla kütüphane hediye ederken aynı zamanda Alayköy İlkokulu’na da ortak kuruluşlarla yapılan kütüphaneye dijital alanda destek sağlayarak katkı koydu.

Kıbrıs'ın en eski okullarından biri olan Lefkoşa Türk Lisesi, bugün Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı'nın cömert desteğiyle inşa edilen ve tamamen yenilenmiş bir kütüphaneye sahip oldu. Okulun kütüphane alanı 100 metrekareye genişletilerek daha fazla kitap stoklanması sağlanmıştır. Kütüphane rafları tamamen dolduğunda yerli ve yabancı olmak üzere tam 4000 kitabı karşılayacak kapasiteye sahip bir alana hizmet edecektir. Kütüphanede ayrıca geniş bir arşiv tesisi, okuma ve sessiz çalışma alanları, öğrencilere araştırma ve çalışmalarında yardımcı olmak için yeni bilgisayarlar, fotokopi makineleri ve yazıcılar ile dijitalleştirilmiş bir alan sunulmuştur.

Lefkoşa Türk Lisesi, 125 yıl önce her kesimden öğrenciye kaliteli bir eğitim vermek amacıyla kurulmuştur. Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ) okul yönetiminin istikrarlı kararlarına destek çıkacak yeni girişimlere destek sağlamıştır. Okul bünyesinde eğitim gören hiç bir gencin evde bilgisayarı olmaması durumunda ödevini yapamaması, kitap alacak maddi imkânlarının oluşmaması ya da öğrencinin okula erişiminde bu gibi nedenlerden ötürü dezavantajlı durumuna düşmemesini engellemek adına gençleri okula kazandıracak kütüphane fikri ortaya atılmış ve hayata geçirilmiştir.

“Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak 2022'yi Eğitim (İlim) Yılı ilan etmiş bulunmaktayız. Tüm okullara kütüphane ve laboratuvarlar kurma sözü vererek, üçüncü yeni kütüphaneyi Kıbrıs Türk okullarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yaşamsal alanlar, çocuklarımızın daha fazla kitaba, daha iyi okuma ortamlarına ve çalışmaları için gerekli olan diğer yeni dijital araçlara erişimlerini sağlayarak evlatlarımızın almış oldukları bilgiler ışığında gelişim göstermeleri ve bunu gerçek hayatta fikirleriyle ortaya çıkarmalarını sağlamak amacındayız” dedi.

Geçtiğimiz hafta KVİ, başkent Lefkoşa'da yer alan 20 Temmuz Fen Lisesi'ne de modern bir kütüphane açılışı gerçekleştirdi. Açılış törenine KVİ Başkanı Prof. Dr. Benter, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Daire Başkanı Cengiz Topel Uzun, kütüphane projesine destek veren kurum temsilcileri, okul aile birliği üyeleri, okul personeli ve öğrencileri olmak üzere birçok kişi katılım gösterdi.

Aynı zamanda KVİ, 1 Nisan 2022 tarihinde de Alayköy İlkokulu'na yeni bir kütüphane yapılması için gereken desteği sağladı. 35 m2 büyüklüğündeki yeni kütüphane alanında, öğrencilerin kitap anlatımlarını dinleyebilmeleri için sesli kitap sitelerine erişebilen internet bağlantılı yeni bir interaktif televizyon bulunuyor.

Prof. Benter, “Önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazla okulu destekleyerek, öğrencilerine rahat ve çekici kütüphane alanları sağlamalarına yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.