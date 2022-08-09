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Kıbrıs Türkünün refahı ve güvenliği için yılmadan çalışacağız

Kıbrıs Türkünün refahı ve güvenliği için yılmadan çalışacağız
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Cumhurbaşkanı Tatar, Mevlüt Çavuşoğlu İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar XIII.Büyükelçiler Konferansı’na katıldı.

Tatar burada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Görüşme sonrası Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Büyükelçiler Konferansımız özel konuğu KKTC Cumhurbaşkanı @ErsinrTatar’dı.

Milli davamız Kıbrıs’ta çözümün anahtarı, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit statüsünün tescil edilmesidir.

Kıbrıs Türkünün refahı ve güvenliği için yılmadan çalışacağız.

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