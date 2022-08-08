Şanlı Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü ve direnişte şehit düşenler, bugün Erenköy’de düzenlenen törenle anıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmaya, “Bugün Erenköy’de burada 58 yıl önce yazılan destanın yıl dönümünde hep birlikte o soylu mücadeleyi hem kutluyoruz hem anıyoruz” diyerek başladı.

Tatar, Erenköy Direnişi’nin Türk tarihinde Çanakkale Destanı’na eş bir şekilde yer bulduğunu ve Erenköy Direnişi’ndeki kahramanlıkları ve yiğitlikleri ile Erenköy Şehitlerinin Kıbrıs Türk halkının şanlı mücadele tarihinde yerini aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkın varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Rumların Enosis’i uygulamaları doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının direnişe geçtiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve İngiltere’de öğrenci olan Kıbrıslı Türklerin öğrenimlerini yarıda bırakarak, Zir Kampı’nda eğitim aldıktan sonra Anamur bölgesinden sandallarla Erenköy’e çıkarak burada direnişe tarih önünde ant içtiklerini söyledi.



Tatar, “Bunları yapabilmek hiç kolay değildi. O zaman Kıbrıs Türk halkı ‘acaba Anavatan ne zaman gelecek’ diye bekliyordu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışıyla buradaki genç mücahitler ve öğrenciler direnmişlerdir” diyerek, 8 Ağustos akşamı Erenköy’de bu direniş sayesinde Rum-Yunan saldırılarının geri püskürtüldüğünü ve bir destan yazıldığını söyledi.

-“Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir” mesajı

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında devamla şunları kaydetti:

“9 Ağustos’ta 1964’te uçakla yapılan müdahale ile artık tüm dünyaya bir mesaj veriliyordu: Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir, yalnız bırakılmayacaktır çünkü Anavatan Türkiye, bu bölgedeki egemenliğimizi, hakkımızı korumakta kararlıydı. İşte burada öyle bir destan yazıldı. Bugün burada bu direnişin 58’inci yıl dönümünde şehitlerimizin huzurunda tüm milletimize sesleniyoruz; Kıbrıs’ta Türk varlığı ilelebet devam edecektir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy mücadelesinden 10 yıl sonra, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya barış geldiğini ifade ederek “Eksik olan şeyin sadece bir anlaşma olduğunu, bu anlaşmanın olabilmesinin de yan yana yaşayan egemen iki eşit devletin iş birliği ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile olabileceğini” yineledi.

-“Aksi takdirde biz yolumuza devam edeceğiz çünkü devletimiz var, cumhuriyetimiz var”

Tatar, “Aksi takdirde biz yolumuza devam edeceğiz, çünkü devletimiz var, cumhuriyetimiz var. Özgürlük ve güven içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Tüm bunları şehitlerimize borçluyuz, ödenen bedellere borçluyuz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Erenköy’de şehit düşen insanlarımızın, gençlerimizin ailelerine de sabırlar diliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan’ın konuşmasını dikkatle dinlediğini de belirterek, Arıkan’ın konuşmasında önemli hususlara işaret ettiğini, bunları dikkate alarak yönetim anlayışlarını ona göre şekillendirmeye çalışacaklarını kaydetti.