“Kıbrıs Sorunu ve Sürecin Dışında Kalan Kıbrıslı Türkler”

Derya, Kıbrıslı Türklerin ciddi sorunlarla baş etmeye çalıştığını, yönetsel sorunların dışında Kıbrıs sorunundan kaynaklanan sorunlar bulunduğunu söyleyerek, Kıbrıslı Türk halkının dünyadan izole yaşadığını belirtti.

Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlı ve bir açmaz içinde olduğunu söyleyen Derya, enerji ihtiyacını giderebilmek için düşük maliyetle enerji temini sağlama amacını yükselttiğini, bu nedenle bir süredir bozuk ilişkileri olan bazı ülkelerle ilişkilerini revize etmeye başladığını belirtti.

Derya, Türkiye ve Rusya arasında iş birliklerine değinerek, Ukrayna savaşından sonra Türkiye ile Rusya arasında ilişkinin nasıl şekilleneceğinin bilinmediğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin sürece dahil olup kendi görüşlerini aktarması gerektiğini söyleyen Derya, doğal gaz konusunda federal çözümün önemine vurgu yaptı.



Derya, bölgenin barış havzası olması için Türkiye’nin enerji denklemi içinde yer alması gerektiğini dile getirerek, çözüm olmadığı sürece hukuki pürüzlerin çözülemeyeceğini belirtti.

Güven yaratıcı önlemlere ilişkin önerilerin ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Derya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tutumunu eleştirdi.

“ Mağusa Kapısı’nın açılmasını engelleyen kimdir?” diye soran Derya, yetkililerin bu yönde olumlu açıklamalar yaptıklarına işaret etti; o halde kapının neden açılmadığını sordu.

Kıbrıslı Türkler adına konuşan kesimlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savunan Derya, Kıbrıs sorununu federal çözüm noktasında zorlamak gerektiğini söyledi.

Derya, Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin lansmanına değinerek, planın yürürlüğe girebilmesi için 2008’den beri çalıştıklarını, komitede görev aldığını söyleyerek, Tatar göreve geldikten sonra komitenin toplanmadığını belirtti.

Derya, komite üyesi olduğunu ancak hiç toplantıya çağrılmadıklarını ve bürokratlarla konunun ileri taşındığını, ilgili paydaşlardan da görüş alınmadığını söyleyerek, bu tutumun değişmesi gerektiğini kaydetti.