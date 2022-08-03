banner38

KIB-TEK’te yine yakıt krizi gündeme geldi

Tartışmalarla gündemden düşmeyen KIB-TEK’te yine yakıt krizi gündeme geldi.

KIB-TEK’te yine yakıt krizi gündeme geldi
banner37
banner23

Tartışmalarla gündemden düşmeyen KIB-TEK’te yine yakıt krizi gündeme geldi. Elektrik Kurumu Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, bin 700 kusur ton yakıt kaldığını, ülkeye yakıt gelmemesi veya güneyden yeterince yakıt alınmaması durumunda ülkenin 2 veya en fazla 3 güne dek yine karanlığa bürüneceğini belirtti.

“Bu kurumu bitiriyorlar. Durum, gidişat çok kötü…” diyen Özkıraç, neler yaşanabileceğini öngöremediklerini anlattı.

Özkıraç, özetle şöyle devam etti:

“Hala hiçbir malzeme yok. Yakıt 1,700 kusur ton kaldı, o da bu hafta biter. 2,3 günlük yakıt kaldı. Yakıt da yok, malzeme de yok, sayaç da yok, personel de yok… Bu kurumu bitiriyorlar. Durum, gidişat çok kötü… Bu kafa ile toparlanamaz. Çalışanların da artık motivasyonu kalmadı. Bir teknisyen 3 kişilik iş yapıyor, 2 yıldır tek bir istihdam yapılmadı. 2018-2019 yıllarında 39 kişi alındı o kadar. 2 yıldır ihtiyacımız olan istihdamları söylüyoruz. 1 yılda 4 yönetim kurulu değişti, muhatap da yok.
Üstelik bu işler bizi aştı, ülkenin sorunu…
Ne olacağını, yönetiyoruz diyenlerin ne düşündüğün bilmiyoruz. Yakıt gelmez ve güneyden de yeterince yakıt alınamazsa ülke karanlığa gömülebilir”
Kaynak : Yenidüzen

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
17 sendika Maliye Bakanı Şan’a taleplerini iletti
17 sendika Maliye Bakanı Şan’a taleplerini iletti
  1. KKTC

banner1

banner3