Kıb-Tek’i Taht Savaşları Vurdu

Halkın Partisi Lefkoşa Eski Milletvekili ve İş insanı Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıb-Tek’in hükümetin kendi içerisindeki taht savaşları yüzenden bugünkü duruma düşürüldüğünü söyledi. “Böyle giderse halk bunun cezasını kesecektir” dedi.

AKSA’YA BORÇ ACİLEN KAPATILMALI

Katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan Manavoğlu, yapılması gerekenin ilk olarak Kıb-Tek’in borcunun devlet tarafından üstlenmek olduğunu kaydetti. Daha fazla maliyetlere yansımaması için AKSA’ya borcun kapatılması gerektiğini işaret eden Manavoğlu, eğer bu borcun faizi maliyete yansırsa çok hızlı bir şekilde üretim fiyatları artışa geçer” uyarısında bulundu.

GEREKİRSE DEVLET FARKI ÜSTLENECEK

Halkın Partisi Lefkoşa Eski Milletvekili ve İş insanı Gülşah Sanver Manavoğlu, “fiyatlandırmanın şeffaf bir şekilde halkla paylaşılması şarttır. Şu an için brent petrolün ve doların durumuna bakarsak çok da fazla bir artışa gerek yoktur. Gerekirse yapılması gereken zammı devlet kendi ödemelidir. Artık vatandaşın gücü kalmamıştır. Bu işler böyle olur” ifadelerini kullandı.