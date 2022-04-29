Kıb-'tek'te hem maaşlar hem de yakıt parası ödendi

Kıb-Tek Bilgi İşlem Şube Amirliği Sistem Yöneticisi Mustafa Harutoğlu, Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarının ödendiğini ve yakıt ödeme konusunda kurumun herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını açıkladı.