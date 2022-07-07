Kıb-Tek'te deprem!

Akaryakıt alımı KIB-TEK’de depreme etkisi yarattı.

Üç Yönetim Kurulu üyesi istifalarını sundu.

İstifalardan en önemli isim Maliye Bakanı Sunat Atun’un bir numaralı ismi ve bakanlık müdürü Ersan Karataş oldu…

Karataş’ın Üstel’e “Ben kurumu zarara uğratacak kararlara imza atmam” dediği ve istifasını verdiği öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz gün “Bana zorla imza attırmaya çalışıyorlar” açıklamasını yapan diğer bir yönetim kurulu üyesi Samet Biricik’in ve onunla Ramazan Karal’ın da istifasını verdiği öne sürüldü.

Kaynak: Ses Kıbrıs