Kıb-Tek'in yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Samet Biricik, Erman Faydalı, Ersan Karataş ve Ramazan Karal’ın yerine atanması planlanan isimler belli oldu.

Buna göre, Biricik’in yerine Barış Tilki, Faydalı’nın yerine Yalçın Koçyiğit, Karataş’ın yerine Tarık Çerkez ve Karal’ın yerine Ercan Turhan’ın atanacağı öğrenildi.

Bu arada Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, akaryakıt alımı için 70 milyon TL borçlanmasını kararlaştırdı.

Resmi Gazete bugün yayınlanan Bakanlar Kurulu kararınaa göre, kurumun akaryakıt teminine yönelik borçlanması maksadıyla Creditwest Bank Ltd’den yıllık yüzde 29 faiz oranı ile 70 milyon TL tutarında 24 ay vadeli kredi alınacak