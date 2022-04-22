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Kıb-Tek'in borcu halkın sırtına

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, devlet, Kıb-Tek'in AKSA'ya olan borcu devraldı. Bu karar, kısa süre içerisinde, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Kıb-Tek'in borcu halkın sırtına
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Resmi Gazete'de yayınlalan yasa gücünde kararnameye göre, devlet, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun ( Kıb-Tek) AKSA'ya olan borcunu devralıyor.  Resmi Gazete'de yer alan açıklama ise şu şekilde: 

"Bu kararname ile 31.03. 2022 tarihi itibari ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA'ya olan 989,313,841.47 TL elektrik alım borcu ile 56,812,010.01 TL olan gecikme zamları toplam olarak, 1,046,125,851.48 TL borcun bu tarihten itibaren bu borca tahakuk ettirecek faiz ve/veya tutarları, devlet borcu olarak devralınır."

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