Kıb-Tek'i soyup soğana çevirdiler

Mağusa bölgesinde meydana gelen kablo hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Selim Esergül ile Hüseyin Kara hakkındaki soruşturma devam ediyor. KIB-TEK toplam zararın 3 milyon 853 bin 490 TL olduğunu ve çok miktarda da kablonun da kayıp olduğunu tespit etti.

Mağusa bölgesinde yaklaşık 4 milyon TL’lik kablo hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Selim Esergül ile Hüseyin Kara hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

“Bina açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlamaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Esergül ile Kara’nın tutukluluk süresi 5’er gün daha uzatıldı.

KIB-TEK yaptığı incelemede toplam zararın 3 milyon 853 bin 490 TL olduğunu ve çok miktarda da kablonun kayıp olduğunu tespit etti.

ÖNCE TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturmayı yürüten polis memuru Cihat Doğan mahkemede verdiği şahadette, zanlı Selim Esergül ile Hüseyin Kara’nın 8 Mart 2022 tarihinde, Derinya mandıralar bölgesinde, bir polis ekibince tasarruflarında bulunan muhtelif ebatlardaki zırhlı elektrik altyapı kablolarını tasarruflarındaki maket bıçağıyla soyarak içerisindeki bakırlarını ayırdıkları sırada suçüstü tespit edilerek aynı tarihte tutuklandıklarını açıkladı.

Zanlı Selim Esergül ile Hüseyin Kara’nın 9 Mart 2022 tarihinde Mağusa Adli Şube tarafından Mağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak haklarında 2’şer gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Doğan, zanlıların bu süre içerisinde konu kabloları nereden aldıklarına dair herhangi bir izahat vermediklerini belirtti.

Doğan, yapılan soruşturma neticesinde ise söz konusu kabloların sirkat edilmiş olabileceğine dair herhangi bir ipucu veya şahadetin temin edilemediğini belirterek, zanlıların 11 Mart 2022 tarihinde "Kanunsuz mal tasarrufu" suçundan Mağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak teminata bağlandıklarını kaydetti.

KIB-TEK’İN ŞİKAYETİ ÜZERİNE YENİDEN TUTUKLANDILAR

Polis memuru Doğan, 11 Mart 2022 tarihinde KIB-TEK tarafından yapılan şikayette Mutluyaka'da, Uçanok Erkanlı Arsaları içerisinde bulunan KIB-TEK'e ait trafo merkezlerine ve parselasyon panolarına bağlı muhtelif ebatlardaki zırhlı elektrik altyapı kablolarının kesilip hasara uğratıldıktan sonra konu kabloların sirkat edildiğinin öğrenildiğini açıkladı.

11 Mart 2022 tarihinde alınan şikayet üzerine, 8 Mart 2022 tarihinde zanlı Selim Esergül ile Hüseyin Kara’nın tasarrufunda muhtelif ebatlarda zırhlı elektrik altyapı kablolarının bulunması sebebiyle zanlı Esergül ile Kara hakkında derdest emri temin edildiğini belirten Doğan, zanlı Esergül’ün 14 Mart 2022 tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını, zanlı Hüseyin Kara’nın ise 15 Mart 2022 tarihinde polise teslim olduğunu ve derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

5 AYRI KARAKTERİSTİK ÖZELLİKTE PARMAK İZİ TESPİTİ

Olay yerlerinden alınan parmak izlerinde yapılan incelemelerde ise 5 ayrı karakteristik özelliğe ait parmak izlerinin tespit edildiğini belirten Doğan, zanlıların suç ortaklarının olduğuna dair şüpheler olduğunu kaydetti. Doğan, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlı Esergül ile Kara’nın 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlı Selim Esergül ile Hüseyin Kara’nın soruşturma amacıyla 5’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Kıbrıs Postası