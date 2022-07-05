Kesintiler kabul edilemez

KTEZO Örgütlenme ve Başkanlar Kurul Başkanı Mahmut Kanber tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Yazıklar olsun.

Toplumun bu sıkıntılı günlerinde kavurucu sıcakta elektriksiz bırakılması kabul edilebilir bir durum değil, bu durumu herhangi bir mazerete bağlamak beceriksizlikleden öte birşey değildir.

Çok uzun zamandır tüm olumsuzlukları anlatırken yapıcı geliştirici ve öneri seviyesindeki söylemlerimizin ülkeyi yönetenler tarafından yeterince anlaşılmadığı anlaşılıyor, şunu mu dememiz gerekiyor ülkeyi mahvettiniz ülkedeki ekonomiyi bitirdiniz,sosyal hayat, sağlığ,ısiyaseti,ulaşımı bitirdiniz yetmedi Göçü artırdınız hangi ekonomik politika ve sosyal devlet anlayışı ile oluşan sorunların çözümü ile ilgili bilimsel bir veri ortaya koyarak halkla paylaştığımızı merak etmenin ötesinde anlamaya çalışıyoruz.

Ülke yönetimini yaklaşık 2019'dan bugüne aynı siyasi partilerin yönetimde olduğu bu süreçte kimi kime şikayet edeceğimizi kiminle nasıl çalışacağımızı toplumun bu çıkmazdan nasıl çıkacağı ile ilgili çalışmaları kiminle çözeceğimizle ilgili kaygı duymaktayız.

Artık anladık ki bu ülkeyi demokrasi gereği siyaseten sorumluluk alanlarının yönetme noktasındaki yetkinliğinin yetersiz olduğu onlarca kez ispat olmasına rağmen bir kez daha ispat ettiler ki yönetmiyor.

Hizmetler sektörü ve üretim sektörünün zar zor sürdürdüğü süreci ısrarla yanlış politikalarla daha da derin yaralar açan hükümetin elektrik kesintisinin oluşturduğu zarar ziyan ve umudun eksilmesi gitgide daha da derin yaralar açmaktadır.

Ülkedeki elektrik üretiminin on yıllardır süregelen bir çatışmanın halka ait olan kurum ve kuruluşların peşkeş çekilme noktasındaki gayretlerinin sonuçsuz kalmasından sonra yöntemlerinin halkın öz varlıkları olan varlıkları zor duruma sokarak halkın gözünde değer kaybettirmeye çalışılmasını ve buradan politika devşirmeyi hesaplayanlar yanılıyorlar.

Bu kısa dönemde yaşanan elektrik kesintilerinin kıbrıs esnafı ve üreticisinin üzerindeki etkisinin ne olduğunu bilmeyenler sorumsuzca yaptıkları hataların sonucunda bir çıkmazda olan esnafların bayram üzeri biraz iş yapmak için uğraşırken her gün plansız bir şekilde elektriklerini keserek mühim bir zarar ve psikolojik bir bıkkınlık yaratmıştır.

Peki bu durumdan nasıl çıkacağımız da ilgili ne söylememiz gerekirse tabiki her zaman söylediğim gibi toplumun genelinden başlayarak özelde Kıbrıs Türk esnafının Kendi özeleştirisini vermekle ilgili problemini çözmedikçe yaşadıklarından ders çıkarmadıkça tüm bu olanların tanrısal bir durum olduğuna kendine inandırmaya çalışarak bu durumdan çıkamayacağı ile yüzleşmesi gerekmektedir.

Her konuyu kendi içinde değerlendirirken şu anda yaşananların Kıbrıs Türk toplumunun hak etmediği bir durum olduğunu ve bu durumun hükümetin yetkinlik becerisi yüzünden bu duruma geldiğini ve bunun sonuçlarının bizleri doğrudan etkilediğini bu etkinin anlamının ne olduğunu bilmemiz anlamamız ve gerekli cevabı vermemiz gerektiğine artık Kıbrıs Türk esnafı karar vermiştir ve gereğini yapacaktır yapmalıdır.

Bugüne kadar toplumun faydaları ile ortak faydalarımızın bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini toplumsal hakların tamamının Kıbrıs Türk esnaf anında hakları olarak görerek mücadelemizi yükselterek devam edeceğimizi bu yapılanların mutlaka ve mutlaka bir karşılığı olmalıdır.

Kıbrıs Türk esnafının tek sorunun ekonomi olmadığını,bununla birlikte kaybettiği birçok şeyin olduğunu yıllar İçinde hayatını planlayarak sürdürdüğü yaşamının son 4 yılda yok olduğunu bilmektedir.

Bu durumu,da esnafın kendi başarısızlıgından dolayı değil ülkede yaşanan plansızlıktan beceriksizlikden yanlış ekonomik politikalardan kaynaklandığının farkındayız bu farkındalığımızı mutlaka ama mutlaka sonuçlarını tamamını bize ekonomik,sosyal ve siyasal olarak ödeteceklerini düşünenler yanılıyorlar demokratik kurallar içinde bu sonuçların kimlere nasıl yansıyacağını önümüzdeki günlerde mutlaka göstereceğiz.

Artık içinden çıkılmaz bir hale gelen bu durumların mutlaka ivedilikle halkın gözü önünde çözülmesi gerektiğine inanmaktayım,devletin gelirlerinin en yüksek olduğu bu dönemde halkın yoksulluk içinde faturalarını ödeyemeyezken,kirasınıödeyemeyezken devlete olan sorumluluklarını yerine getiremezken mücadele etmesinin çözümü olarak esnafa borç vererek Kapitalist bir anlayışla sorunu çözebileceğine inananlar Kıbrıs Türk esnafını dahada bataklığa sürükleyerek kendi statikolarını sürdürmeye çalışanların bu durumu başaramayacaklarını bilmelerini istiyorum.

Varlığımızı on yıllardır sürdürdüğümüz ve mücadelesini tırnaklarımızla kazıyarak ayakta tutmaya çalıştığımız işletmelerimizin yok oluşunu izleyen bu yapıyı mutlaka ve mutlaka bizler tarafındanda gerçekçi olarak her platformda değerlendirileceğini Kıbrıs türk esnafı ve kıbrıs Türk toplumu birlikte çözme noktasındaki çalışmalarına öncülük etmeye devem edeceğiz.