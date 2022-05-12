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Kayıp şahıs bulundu…
KKTC
12 Mayıs 2022 Perşembe 16:23
28 yaşındaki Amine Kouhou’dan dünden beri haber alınamıyordu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada Gazimağusa’da sakin Amine Kouhou’nun bugün bulunduğu açıklandı.
Polisin soruşturması sürüyor.
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