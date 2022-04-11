Kasulidis: NATO ilgimizi çekerdi ama Türkiye var

Fileleftheros’a göre, Rusya-Ukrayna savaşı ışığı altında Kıbrıs sorununu, NATO’ya üyeliği ve İsrail - Türkiye arasında doğal gaz boru hattı kurulması konularını değerlendiren Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “Özellikle Ukrayna meselesi ve bütün bu gelişmelerden sonra böyle bir örgüte katılıma ilgi göstermemize bir sebep daha eklendi. Türkiye engeli olmasa NATO’ya girmek memnuniyetle ilgimizi çekerdi” dedi.

Yoannis Kasulidis, Kıbrıs sorununun açık kalamayacağını, uluslararası unsurun “Türkiye’yi müzakerelerin yeniden başlamasına itelemesi gerektiğini”, Rum tarafının teklif ettiği Güven Yaratıcı Önlemler’in, müzakereleri yeniden başlatacak ortamın yaratılmasına katkıda bulunacağını öne sürdü.

İsrail doğal gazının ihracı için Türkiye ile İsrail arasında doğal gaz boru hattı kurulması “söylentileri” sorulduğunda ise Kasulidis, İsrail doğal gazının ihracat anahtarının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eline verilmesinin “çok tehlikeli olduğu” iddiasında bulundu

Kasulidis, “Bu, kendi görüşüne göre istediği zaman açıp istediğinde kapatacağı bir anahtar” dedi.