Kasulidis: İlk önce çözüm

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Kasulidis’in, “EastMed” boru hattı ve jeopolitik önemi ile “EuroAsia İnterconnector” projesinin boyutunun ele alındığı Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’ndeki açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre Kasulidis, Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı, müzakere sürecinde durgunluk hakim olduğu sürece Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki doğal gazın değerlendirilmesine ilişkin çabaların o kadar zor olacağını savundu.

Kasulidis, “Kıbrıs sorunundaki çabalar ilerledikçe, doğal gaz ile ilgili çabaların da ilerleyeceğini” söyledi.

Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece, Türkiye’nin “yasa dışı faaliyetlerinin daha fazla olacağını” iddia ederek, ilk önce Kıbrıs sorunun çözümünün, daha sonra ise Türkiye üzerinden doğal gazın taşınması konusunun ele alınması gerektiğine işaret etti.



Kasulidis, Kıbrıs sorununun açık kalmasının çok daha fazla, Türkiye’den olan “tek taraflı” eylemlere gebe kalacağını, bunun da daha büyük zorluklar yaratacağını söyledi.

Türkiye’nin, "Kıbrıs’ın kara parçasından geçmesi durumunda daha ucuz olacağı için elbette ki doğal gazın Kıbrıs’tan geçmesini ve Türkiye’ye gitmesini istediğini" savunan Kasulidis, Türkiye’nin tezlerinin ve bu konuda oluşturulan "zehirli ortamın" şu anda kontrol edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kasulidis, Kıbrıs sorununun ilk önce çözülmesinin tercih edildiğini, "Türkiye’nin de aynı perspektife sahip olması gerektiğini" söylediklerini belirtti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu (East Mediterranean Gas Forum – EMGF) katılımıyla ilgili olarak Kasulidis, "Türkiye’nin bir buçuk yıl önce Mısır’a, İsrail’e ve hemen hemen EMGF’ye katılan tüm üyelere düşman olduğunu, ve Türkiye’nin bu konuyla ilgilenmediğini" savundu.

Kasulidis, "o zaman Güney Kıbrıs’ın engel olmadığını, işlerin değiştiği şimdi ise Türkiye’nin ilgi göstermediğini" belirtti.