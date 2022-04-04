Kartal Harman yazdı: Hükümetseniz oturacak ve bu zamları geri alacaksınız !

Asgari ücretin üçte ikisi kadar gelen elektrik faturalarına insanımızın haklı isyanı tartışılmazdır!

Ancak bilinsin ki; hükümet etmek borcu ne 15 gün ertelemektir, nede ‘ Mart ayı soğuktu da o yüzden bu faturalar yüksek geldi ‘ demektir !

Ulan, Mart ayında yaptığınız elektrik kesintilerinden vatandaşın ‘anasını ağlattınız!’

Evlerde bozulmayan elektronik eşyalarda kalmış hayır ve siz çıkmış mesnetsiz mesnetsiz açıklamalar yapıyorsunuz!

Hükümetseniz oturacak ve bu zamları geri alacaksınız !

Hükümetseniz; sosyla medyadan tutunda sokaklarda, en ücra köşelerde, memurundan, özel sektörüne, ev kadınından, çalışan kadınına, iş insanından, işçisine, yaşlısından gencine, partilisinden, muhalefetine her ama herkesin sizlerin ‘gelmişinden- geçmişine’ ettikleri küfürleri duyacak ve bu zamları geri ALACAKSINIZ!

Aksi halde bu ülke ve bu ülke insanı sizi asla AFFETMEZ !

Sizin bu yaptığınız kundaktaki beneklerin bile haklarına göz dikmekten başka bir şey değildir!

Evet; şimdi esas soru şu:

Bizler organize olup bu elektrik faturaları düzeltilene ve zamlar geri alınana kadar on binler olarak sokaklar çıkar mıyız ?

Ama bu defa geçen sefer ki gibi değil onbinler sokağa çıkacak ve sonuç alınana kadar eve dönülmeyecek!

Sokakta yatılacak, sokakta kalkılacak ama bu iş 300-500 kişi ile olmaz.

Onbinler olacak sokaklarda işte o zaman görürüm ben bu hükümeti, bakalım bizimle dalga geçercesine açıklama mı yapar yoksa bu zamları geri mi alır !!!

Uzun lafın kısası, iş yine bizde bitiyor…

Not; Merak ettiğim başka bir şey var, bu zamlı elektrik faturaları hükümet ortakları ve onların partililerine yansıtılmadı mı? Onlardan ses çıkmıyor da o bakımdan sormak istedim…