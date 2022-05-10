Kartal Harman yazdı

Sine-i millete gitmeyi değerlendiriyorlarmış.

Neyini değerlendiriyorsunuz Allah aşkına ?

Alın bir karar ve gidin, bizde görelim.

Ha değerlendirdiğiniz bir daha vekil seçilir miyim seçilmez miyim noktası ise, böyle giderseniz işiniz çok zor!

Böyle şeyler ‘değerlendiriyoruz’ diyerek olmaz. Sessiz sedasız değerlendirir ve uygularsın…

Son olarak birde şunu değerlendirin; HP olarak bu halk’a yarattığınız hayal kırıklığından sonra, meclisten çekilerek halk arasına katılıp siyasete halk arasında devam etmenizi bu halk kabul eder mi ?