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Kartal Harman yazdı

Kartal Harman yazdı
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⚫️ Sine-i millete gitmeyi değerlendiriyorlarmış.

➖ Neyini değerlendiriyorsunuz Allah aşkına ?

➖ Alın bir karar ve gidin, bizde görelim.

➖ Ha değerlendirdiğiniz bir daha vekil seçilir miyim seçilmez miyim noktası ise, böyle giderseniz işiniz çok zor!

➖ Böyle şeyler ‘değerlendiriyoruz’ diyerek olmaz. Sessiz sedasız değerlendirir ve uygularsın…

⚫️ Son olarak birde şunu değerlendirin; HP olarak bu halk’a yarattığınız hayal kırıklığından sonra, meclisten çekilerek halk arasına katılıp siyasete halk arasında devam etmenizi bu halk kabul eder mi ?

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