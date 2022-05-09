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Kartal Harman yazdı

Kartal Harman yazdı
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Faiz Sucuoğlu, diyor ki, ‘CTP ile görüşeceğim.’

Faiz bey kaç gündür aklınız neredeydi ? Neden görüşmediniz CTP ile ?

➖ Neden memleketi böylesi bir kaosun içerisine sürüklediniz ?

➖ UBP’ye en az 10 milletvekili kaybettirdiğinizin farkında mısınız ?

➖ CTP İle görüşün tabi hatta UBP-CTP hükümetini de kurun !

➖ Ama buradaki amacınızı biliyoruz.

➖ Size yapılanların intikamını almak.

➖ CTP sizinle tek bir şartla hükümete girer o da ‘erken seçim’

➖ Olası bir erken seçimde UBP 14 milletvekilini ya görür ya görmez.

➖ Ha siz de diyorsanız ki, ‘ beni öldürdüler ama ben de kahraman olarak öleceğim’ o ayrı tabi!

➖ Bir partiyi 24 milletvekilinden, 13-14 milletvekiline indirmek ne kadar kahramanlık olur orası tartışılır tabi…

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 13:52
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