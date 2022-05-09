Kartal Harman yazdı

Faiz Sucuoğlu, diyor ki, ‘CTP ile görüşeceğim.’
Faiz bey kaç gündür aklınız neredeydi ? Neden görüşmediniz CTP ile ?
Neden memleketi böylesi bir kaosun içerisine sürüklediniz ?
UBP’ye en az 10 milletvekili kaybettirdiğinizin farkında mısınız ?
CTP İle görüşün tabi hatta UBP-CTP hükümetini de kurun !
Ama buradaki amacınızı biliyoruz.
Size yapılanların intikamını almak.
CTP sizinle tek bir şartla hükümete girer o da ‘erken seçim’
Olası bir erken seçimde UBP 14 milletvekilini ya görür ya görmez.
Ha siz de diyorsanız ki, ‘ beni öldürdüler ama ben de kahraman olarak öleceğim’ o ayrı tabi!
Bir partiyi 24 milletvekilinden, 13-14 milletvekiline indirmek ne kadar kahramanlık olur orası tartışılır tabi…Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 13:52