Kartal Harman yazdı

Faiz Sucuoğlu, diyor ki, ‘CTP ile görüşeceğim.’

Faiz bey kaç gündür aklınız neredeydi ? Neden görüşmediniz CTP ile ?

Neden memleketi böylesi bir kaosun içerisine sürüklediniz ?

UBP’ye en az 10 milletvekili kaybettirdiğinizin farkında mısınız ?

CTP İle görüşün tabi hatta UBP-CTP hükümetini de kurun !

Ama buradaki amacınızı biliyoruz.

Size yapılanların intikamını almak.

CTP sizinle tek bir şartla hükümete girer o da ‘erken seçim’

Olası bir erken seçimde UBP 14 milletvekilini ya görür ya görmez.

Ha siz de diyorsanız ki, ‘ beni öldürdüler ama ben de kahraman olarak öleceğim’ o ayrı tabi!

Bir partiyi 24 milletvekilinden, 13-14 milletvekiline indirmek ne kadar kahramanlık olur orası tartışılır tabi…

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 13:52