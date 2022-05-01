Kartal Harman yazdı

Elektrik faturalarına yansıyan 60 kuruş !

Şubat ayında tarifeler açıklanırken zamlı tarifler yapıldı. Önceden olmayan yeni bir düzenleme getirildi ve yakıt değişim tutarının faturalarda gösterilmesine karar verildi!

Peki nedir bu ‘yakıt değişim tutarı !?’

Yakıt fiyatı;

Şubat ayında 580 $’dı. Şubat ayının dolar kuru ise, 13,50 TL’ydi.

Mart ayında yakıt fiyatı 696 $ oldu. Mart ayının dolar kuru ise, 14,73 TL oldu!

Hal böyle olunca da,

Şubat ayında 580 x 13,50 = 7830 TL olan 1 Ton yakıt,

Mart ayında 696 x 14,73 = 10252 TL tonu olmuştur !

Hem yakıtın tonu pahalı olmuş hemde dolar kuru artmıştır. Bu ikisinin artması sonucunda ortaya % 30,93’lük bir zam çıkmıştır.

Ortaya çıkan bu zam da faturalara ( yakıt değişim değeri ) olarak 60 kuruş şeklinde yansıtılmıştır!

Özetle; faturalara yansıtılan bu 60 kuruşluk ekleme, yeni yapılan tüzüğe göre yaplımıştır.

Tüzük değişmediği müddetçe her ay faturalara bu yansıma olacaktır.

Bir diğer nokta ise, yakıt fiyatlarındaki değişim aşağı yönlü olursa faturalara yansıyan miktar düşecek, yukarı yönlü olursa da yükselecektir…