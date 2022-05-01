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Kartal Harman yazdı

Kartal Harman yazdı
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⚫️ Elektrik faturalarına yansıyan 60 kuruş !

➖ Şubat ayında tarifeler açıklanırken zamlı tarifler yapıldı. Önceden olmayan yeni bir düzenleme getirildi ve yakıt değişim tutarının faturalarda gösterilmesine karar verildi!

⚫️ Peki nedir bu ‘yakıt değişim tutarı !?’

➖ Yakıt fiyatı;

➖ Şubat ayında 580 $’dı. Şubat ayının dolar kuru ise, 13,50 TL’ydi.

➖ Mart ayında yakıt fiyatı 696 $ oldu. Mart ayının dolar kuru ise, 14,73 TL oldu!

⚫️ Hal böyle olunca da,

➖Şubat ayında 580 x 13,50 = 7830 TL olan 1 Ton yakıt,

➖ Mart ayında 696 x 14,73 = 10252 TL tonu olmuştur !

⚫️ Hem yakıtın tonu pahalı olmuş hemde dolar kuru artmıştır. Bu ikisinin artması sonucunda ortaya % 30,93’lük bir zam çıkmıştır.

➖ Ortaya çıkan bu zam da faturalara ( yakıt değişim değeri ) olarak 60 kuruş şeklinde yansıtılmıştır!

⚫️ Özetle; faturalara yansıtılan bu 60 kuruşluk ekleme, yeni yapılan tüzüğe göre yaplımıştır.

➖ Tüzük değişmediği müddetçe her ay faturalara bu yansıma olacaktır.

⚫️ Bir diğer nokta ise, yakıt fiyatlarındaki değişim aşağı yönlü olursa faturalara yansıyan miktar düşecek, yukarı yönlü olursa da yükselecektir…

Bir şunu diyen bir yazı 'Döviz Kuru (Exch. Rate) TL/usd: Yakıt Değişim Değeri (Fuel Change Value) Krş/kWs: 14.7333 0.6000' görseli olabilir

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