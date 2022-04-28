Kartal Harman yazdı...

Etek’le okula giremezsiniz ne demek ?

Lefkoşa Anadolu güzel Sanatlar lisesi!

KKTC‘nin tek güzel Sanatlar lisesidir Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi!

Ressam, müzisyen, yazar, kısacası sanatçı yetiştirilen güzide bir lisemizdir.

Ancak, dün yaşanan bazı olaylar okulumuza adeta gölge düşürmüştür.

Sayıları 20 civarında olan öğrenci okula alınmamıştır ki, bu öğrencilerimizin bazıları Mağusadan, bazıları Güzelyurt’tan, bazıları Girneden, eğitimlerini almak için okullarına gelen öğrencilerdi.

Kızlarımızdan bazıları üstten okul kıyafeti alttan ise okul eteği giydikleri için okula alınmamışlardır!

Neymiş efendim etek giymek yasakmış!

Ne zamandan beri kız evlatlarının etek giymesi yasaklandı ?

Hangi zihniyet bunu yasaklıyor ?

Neye göre bunu yasaklıyor￼￼￼￼ ?

Yada ne demek oluyor ki, Lacivert yerine siyah pantolon giyildi diye çocuklar okula alınmayacaklar?

Yapılan hareketin ne vicdanlarda ne de yasada yeri yoktur!

Çocuk sınıftan atılamaz, okuldan atılamaz!

Kısacası çocukların eğitim hakları ellerinden ALINAMAZ ve de ENGELLENEMEZ !

YASAK YOK Müdür bey !

Yasak yerine çocukları uyarın ve onların uygunsuz gördüğünüz hareketlerini disipline edin ama yasak YOK!

Evet çocukları okula almadınız, ailelerine haber vermediniz ve bu çocuklar ailelerinin onları okulda bildiği saatte sokaklardaydılar.

Başlarına gelebilecek herhangi bir kötü olaydan kim sorumlu olacaktı sayın müdür bey￼￼￼￼ ?

Allah korusun olası kötü bir olayın sorumluluğunu alır mıydınız ?

O etek giydi diye okula almadığınız kız evlatlarından her hangi biri o saatlerde sokakta ‘tacize’ uğramış olsaydı bunun sorumluluğunu alır mıydınız?

İş işten geçtikten sonra alsanız neye yarardı ki ?

Denetim !

Elbette ki yapılmalıdır. Okulun kılık kıyafeti ve düzeni belirlenmelidir ve kurallara uyulmalıdır. Ancak, bu okulun kapanmasına 3 hafta kala değil, okul yılı başladığında ortaya konulmalı ve velilere de kılık kıyafet bu,bu,bu olacak diye yazılı olarak bildirilmelidir.

Bu yapıldı mı ? Hayır !

Ama, 3 hafta kala etek giyiyor diye koz çocukları okula alınmadı öyle mi ? koca bir YANLIŞTIR bu !

Bu okulda okuyan ve eğitim alan çocuklarımız dünyaya daha farklı bakabilen, dünya görüşleri daha farklı olan, ilgi alanları diğer liselere göre daha farklı olan, ‘sanatçı ruhlu’ çocuklarımızdır.

Bu çocuklarımıza AYRIŞTIRICI değil, KUCAKLAYICI olarak yaklaşmalıyız müdür bey !

Bu arada okula alınmayan çocuklarımızın velilerinin aramsı üzerine Lefkoşa’nın farklı farklı yerlerinden çocukları toparlayan ve onları tekrardan okula götüren edebiyat öğretmenlerine de teşekkür boynumuzun borcudur!

Eğitim bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu konuya ilişkin gerekeni yapacağından emin olmakla birlikte, konu ile alakalı olarak görevlendirilen müfettişlerin de, konuya ilişkin bilgi almak için tarafsız olmalarını ve bilgi alacakları öğretmenlerin olay anında okulda olan öğretmenler olmasını rica özellikle rica ederim!

Son olarak bir kez daha tekrarlarım ki, çocukların eğitim hakları yasakçı zihniyetlerle ellerinden ALINAMAZ!