⚫️ Tatar ve Erhürman görüşmesinden hükümet modeli çakmaz !
➖ CTP böylesi bir dönemde bunca kargaşanın, acemiliğin altına elini koymaz çünkü koymayacak kadar aklıselim düşünen insanların bulunduğu bir partidir.
➖ Koymaz çünkü; UBP’nin kaptansız ve rotasız bir gemi misali seyir yaptığının farkındadır ve onun gemisine klavuzluk yapıp, karaya oturmaktan kurtarmaz UBP’yi !
➖ Toplum için bunu yapar mı sorusuna gelince, yapacak olsa da şimdi yapmaz.
➖ Hele bir UBP kaptansız bir şekilde seyre devam edip tam anlamı ile bir karaya otursun, CTP onun sonrasında kaptanlık köşküne geçmek için harekete geçecektir.
➖ Deme odur ki, Faiz bey yönetimindeki UBP rotandan çıkmıştır.
➖ ‘İktidar bizim işimiz’ diyerek çakılan yolda ancak 59 gün seyir yapılabilmiştir.
➖ Ve yine demem o dur ki, bu idare ve yönetimle bu geminin alabora olması için ‘tufana’ gerek yoktur!
➖ Zaten gemi batmıştır…
Kartal Harman yazdı...
⚫️ Tatar ve Erhürman görüşmesinden hükümet modeli çakmaz !