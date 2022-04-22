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Kartal Harman yazdı...

Kartal Harman yazdı...
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⚫️ Tatar ve Erhürman görüşmesinden hükümet modeli çakmaz ! 
➖ CTP böylesi bir dönemde bunca kargaşanın, acemiliğin altına elini koymaz çünkü koymayacak kadar aklıselim düşünen insanların bulunduğu bir partidir. 
➖ Koymaz çünkü; UBP’nin kaptansız ve rotasız bir gemi misali seyir yaptığının farkındadır ve onun gemisine klavuzluk yapıp, karaya oturmaktan kurtarmaz UBP’yi ! 
➖ Toplum için bunu yapar mı sorusuna gelince, yapacak olsa da şimdi yapmaz. 
➖ Hele bir UBP kaptansız bir şekilde seyre devam edip tam anlamı ile bir karaya otursun, CTP onun sonrasında kaptanlık köşküne geçmek için harekete geçecektir. 
➖ Deme odur ki, Faiz bey yönetimindeki UBP rotandan çıkmıştır. 
➖ ‘İktidar bizim işimiz’ diyerek çakılan yolda ancak 59 gün seyir yapılabilmiştir. 
➖ Ve yine demem o dur ki, bu idare ve yönetimle bu geminin alabora olması için ‘tufana’ gerek yoktur! 
➖ Zaten gemi batmıştır…

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