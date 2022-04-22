Kartal Harman yazdı...

⚫️ Tatar ve Erhürman görüşmesinden hükümet modeli çakmaz !

➖ CTP böylesi bir dönemde bunca kargaşanın, acemiliğin altına elini koymaz çünkü koymayacak kadar aklıselim düşünen insanların bulunduğu bir partidir.

➖ Koymaz çünkü; UBP’nin kaptansız ve rotasız bir gemi misali seyir yaptığının farkındadır ve onun gemisine klavuzluk yapıp, karaya oturmaktan kurtarmaz UBP’yi !

➖ Toplum için bunu yapar mı sorusuna gelince, yapacak olsa da şimdi yapmaz.

➖ Hele bir UBP kaptansız bir şekilde seyre devam edip tam anlamı ile bir karaya otursun, CTP onun sonrasında kaptanlık köşküne geçmek için harekete geçecektir.

➖ Deme odur ki, Faiz bey yönetimindeki UBP rotandan çıkmıştır.

➖ ‘İktidar bizim işimiz’ diyerek çakılan yolda ancak 59 gün seyir yapılabilmiştir.

➖ Ve yine demem o dur ki, bu idare ve yönetimle bu geminin alabora olması için ‘tufana’ gerek yoktur!

➖ Zaten gemi batmıştır…