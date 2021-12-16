Kartal Harman yazdı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından Güney Kıbrıs’ta çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türklere destek verdi.

Harman paylaşımında şöyle dedi;

Gelelim dün yayınlanan ve yaklaşık 8000 kişinin Güney Kıbrısta istihdam edileceği haberine !

İlk olarak şunu söylemek isterim ki, bu devlet olarak BİZİM ayıbımızdır!

Eğer sen devlet olarak halkına sahip çıkamıyor, iş imkanları, istihdamlar yaratamıyorsan, insanını Güneyde iş buldu ve çalışacak diye eleştiremezsin!

Ne yapsındı bu insanlar ? Aç mı kalsınlar ? Taş mı yesinlerdi ? Yoksa hırsızlık mı yapsınlardı ?

Çalışmak AYIP değil, ama kendi vatandaşını başka bir ülkede çalışmaya mahkum etmek senin devlet olarak AYIBINDIR!

Gelelim dünden beri Güneyde iş başvurusu yapıp çalışmaya gidecek olan vatandaşlarımıza sosyal medya üzerinden verip veriştirenlere.

Bakın size bir şey söyleyeyim, k.çınız rahatta, cebinizde paranız, arkanızda emekliliğiniz, devletten maaşınız cugga olup, evin önünde de 2-3 araba oluca böyle bol g.t’ten atıp tutarak konuşmak kolaydır!

Sanki de bu insanlar keyfinden mi gidiyorlar Güneye çalışmaya !?

Bu insanlar işsiz ! Bu insanlar aç ! Bu insanların bakmakla yükümlü oldukları aileleri, tüttürmeleri gereken ocakaları var !

Yemişim sizin milliyetçiliğinizi !

Çok milliyetçiyseniz halkınıza sahip çıkın ve onları ( Rum’a ) muhtaç etmeyin ve sesinizi kesip oturun yerinize yeter be artık !

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 22:07