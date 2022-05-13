banner38

Kartal Harman yazdı

Kartal Harman yazdı
banner37
banner23

⚫️ Amcaoğlu, istifa etmedi! Azledilmeyi istedi!

➖ Demek ki, dün birileri elini masaya vurarak Kıb-tek Ekonomi bakanlığında kalacak demesinin sebebi buymuş!

➖ Şimdi soralım Amcaoğluna, ‘kıb-tek’ maliyeden alınıp ekonomi bakanlığına verilseydi yine de görevden azledilmeyi ister miydi ?

➖ Yoksa işin içerisinde başka bir şeyler mi var ?

➖ Sahi o Karadeniz Enerji işi nedir ama ?

➖ Neyse çok karıştırmayalım ve sabredelim bakalım ne neymiş çıkar kokusu…

⚫️ İşte Amcaoğlu’nun açıklaması!

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 108’inci maddesi hükmü gereği, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayı ile kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Hükümetinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görevden azledilmemi talep eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim”.

YORUM EKLE
Gönder

banner19

banner1

banner3