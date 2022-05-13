Kartal Harman yazdı

Amcaoğlu, istifa etmedi! Azledilmeyi istedi!

Demek ki, dün birileri elini masaya vurarak Kıb-tek Ekonomi bakanlığında kalacak demesinin sebebi buymuş!

Şimdi soralım Amcaoğluna, ‘kıb-tek’ maliyeden alınıp ekonomi bakanlığına verilseydi yine de görevden azledilmeyi ister miydi ?

Yoksa işin içerisinde başka bir şeyler mi var ?

Sahi o Karadeniz Enerji işi nedir ama ?

Neyse çok karıştırmayalım ve sabredelim bakalım ne neymiş çıkar kokusu…

İşte Amcaoğlu’nun açıklaması!

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 108’inci maddesi hükmü gereği, 12 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onayı ile kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Hükümetinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görevden azledilmemi talep eder, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim”.