Kartal Harman yazdı

Az önce 10 günde Ercan’dan 86 bin kişi giriş çıkış yaptı yazmış ve bu turistlerin çarşıya bir nebzede olsa katkısı olduğunu temenni etmiştim ancak gelen bir mesaj durumun hiç de öyle olmaldığını gösterdi.

Gelen mesajı sizlerle olduğu gibi paylaşıyorum.

“￼Bayramdan bu yana gelen ￼ Bu kadar insan girne Çarşıya hiçbir faydası olmadı￼￼ oteller gazino ￼müşterilerini direk gazinoya akşamüzeri konserlere ordan da direk havalimanına ￼￼gidilir gelen gruplarda oldu onlarda ￼￼ rehberler eşliğinde bu çarşıda bir şey yok sadece bu çarişdan içki alınır ￼direk otobüslere binilerek￼ gidilir ￼ gelen yabancı turist nerede aynı şekilde rehberlerin oluşturduğu outlet dedikleri Haspolat da Çatalköy‘de oralardan alışverişlerini yaparak Girneye doğru gelinir sadece girne kalesini gezdirip direk otobüse bindirilerek gidilir buradaki esnaf ne yapsin artik lütfen bu duru denilmeli outlet ￼dedikleri yerel gidilir oluşturdukları yerlere rehberlere eşliğinde outlet￼ anlaşılarak ￼ Belli yerlere alışverişlerini yaparlar direk ￼giderler ￼ bunlar duru denilmeli artik bu esnaf Artik dayanacak bir gücü kalmadı ben bir girne Çarşi esnaf olarak yıllardan beri aynı şekilde Bu olaylar devam ediyor artık bunlara dur denilmeli￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ 3.5 insan outletlerden komisyon yiyecek diye Bu girne çarşısına resmen öldürdüler lütfen artik Adamza gelen turistlere güzelim girne çarşısına

Bir gezdirsinler bu esnaf da artık birazcık olsun yüzü gülsün”

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022, 21:00