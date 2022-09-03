Kartal Harman sözde barış aktivistinin fotoğraflarını paylaştı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından casusluk şüphesiyle tutuklanan Rum vatandaşı Andres Soutzi’nin fotoğraflarını paylaştı.

Harman'ın paylaşımı şöyle;

Barışçı aktivisti diye bazı CTP milletvekilleri ile kucak kucağa fotoğraflar çektiren, kamuflajları ve G-3 silahı boy boy fotoğrafları bulunan Andres Soutzi CASUSULUK suçundan tutuklandı.

Öncelikle bu operasyonu gerçekleştiren polis teşkilatını tebrik ediyorum.

Elbette, bu yapılanı kınayacak olan bir gazete olacaktı ve yine bizi yalan ve eksik bilgi ile manipüle etmeye çalışacaktı o gazete.

Nitekim yine yapmaya çalıştı ama, biz yine ona yalan ve eksik yazdığını hatırlatmakta geç kalmadık.

Şener abi diyor ki, şaka gibi adamcağızın elinde volki-tolki varmış da biz de o masum adamı casusluktan tutuklamışız.

Be şener abi yani ben seni düzletmekten usandım sen yalan ve eksik yazmaktan usanmadın ha! Vallahi azmine hayranım !

Bir bak be abi da, senin o masum adamcağızın üzerinde TÜRK ASKERİ BÖLGELERİ İŞARETLEYEN HARİTA BULINDU!

Yaz bunu da be Şener yaz bunu da,

Barış aktivistinşn üzerinde “Türk askeri bölgeleri işaretleyen harita bulundu” ya Şener abi yaz !

Hatta manşetten ver, “şaka gibi bizim barış aktivistinin üzerinde, Türk askeri bölgeleri işaretleyen harita bulundu” diye yaz…

Şener abi; senin o masum arkadaşım var ya hani adamcağızın volki-tolkisi var diye CASUSLUKTAN tutuklandık diye yazdın o şu !

Be Şener abi; o MASUM, BARIŞÇI aktivist arkadaşının arabasında 9 Tane askeri bölgelere ait harita çıktı!

Be abi Volki-Tolkili Barışçı Aktivist, 9 doğurdu diye yaz be abi..