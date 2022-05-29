Kartal Harman'dan kritik sorular!

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman geçtiğimiz Cuma günü Geçitköy’de çıkan yangının nedeniyle ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Harman şöyle dedi;

Geçitköy yangını nasıl çıktı ?

Elektrik tellerinden çıktı öyle mi ?

Peki, elektrik tellerinden durduk yere mi çıktı ?

Hayır !

Peki, nasıl ?

Yoksa, çöp boşaltan bir kamyonun kasasının elektrik tellerine çarpması sonucumu çıktı ?

Peki, kamyon nerde ? Kamyon şöförü nerde ?

Bulundu mu ?

Yoksa bu durumdan kimselerin haberi yok mu ?

Yoksa ‘haberim yokmuş gibi davran’ modundamı birileri !?