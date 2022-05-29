Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman geçtiğimiz Cuma günü Geçitköy’de çıkan yangının nedeniyle ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.
Harman şöyle dedi;
Geçitköy yangını nasıl çıktı ?
Elektrik tellerinden çıktı öyle mi ?
Peki, elektrik tellerinden durduk yere mi çıktı ?
Hayır !
Peki, nasıl ?
Yoksa, çöp boşaltan bir kamyonun kasasının elektrik tellerine çarpması sonucumu çıktı ?
Peki, kamyon nerde ? Kamyon şöförü nerde ?
Bulundu mu ?
Yoksa bu durumdan kimselerin haberi yok mu ?
Yoksa ‘haberim yokmuş gibi davran’ modundamı birileri !?
Kartal Harman'dan kritik sorular!
Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman geçtiğimiz Cuma günü Geçitköy’de çıkan yangının nedeniyle ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.
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