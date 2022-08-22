Karpaz’a tarihi ziyaret.. ABD Elçisi’nden Coşkun’a teşekkür

SES KIBRIS Başkan Suphi Coşkun’a bu tarihi ziyareti sordu. Başkan Coşkun bir süre önce Elçi’nin danışmanının Karpaz’a geldiğini ve elçinin kendisiyle görüşme istediğini ifade ederek, “Ben de dedim ki buyursun makamımıza gelsin, Sayın Büyükelçi’yi ağırlayalım. Bugün bu ziyareti gerçekleştirdi” dedi.

Başkan Coşkun, ABD Büyükelçisi Garber’in ziyaretinin kendisine bir teşekkür mahiyetinde gerçekleştiğini açıkladı. Coşkun, “Sayın Büyükelçi özellikle pandemi döneminde Karpaz’da yaşayan Rumlara da Türklere de eşit mesafede davrandığımız ve adil olduğumuz için teşekkür etmek istemiş. Ayrıca engellilere yönelik yaptığımız projeyle ilgili olarak da bilgiler aldı” diye konuştu.

Başkan Coşkun, ABD Elçisi’ne kendilerinin politikasını anlattığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben de Sayın Elçi’ye insan odaklı çalıştığımızı anlattım. Karpaz’da yaşayan Rumların da Türklerin de belediyesinin başkanı olduğunu ve eşit adil davranarak örnek teşkil eden bir belde yarattığımızı kaydettim. Biz insan odaklı çalışıyoruz dedim.”



Ziyaretin sonunda Başkan Coşkun Büyükelçi Garber’e ziyaret anısına hediye takdim etti