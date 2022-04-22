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Karanlığa gömülmeye saatler kaldı

Karanlığa gömülmeye saatler kaldı
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Ülke karanlığa gömülmenin eşiğine geldi.

AKSA ve KIB-TEK çevrelerinden edinilen bilgiye göre, hem Aksa da hem de Teknecik'te yakıt bitmek üzere. Şu aşamada yeni yakıt alınabilecek mi belirsizliğini koruyor. 

AKSA'nın uzun zamandır hiçbir ödeme almadan, enerji üretimine devam ettiğini biliniyor. Ancak AKSA'da gelinen noktada borcun çok yüksek miktara ulaşması nedeniyle yakıt alamayacak duruma geldi.

Ülke karanlıkta kalmanın eşiğinde. 

AKSA ve KIB-TEK çevreleri, yeni yakıt alınması için acilen kaynak bulunması ve AKSA'ya ödeme yapılması gerektiği konusunda uyardı. 

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