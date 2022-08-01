Şefler Restoran direktörü Cemil Türker, sosyal medya üzerinden bu ay zamlı gelen elektrik faturasına tepki gösterdi.

Türker, “Düşünecek bir şey kalmadı...” diyerek, Mayıs ayında 60 bin TL, Haziran ayında 70 bin TL ve Temmuz ayında 98 bin TL elektrik faturası geldiğini aktardı.

Türker, “Yazıklar olsun artık... 13 Temmuz, 2-22 Ağustos tarihlerinde gelen toplam elektrik tutarı 228 bin TL’cik...” ifadelerini kullandı.

Türker, bu saatten sonra özel sektör diye bir şeyin kalmayacağını da dile getirdi, “kapatalım gidelim artık” dedi.