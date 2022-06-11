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Kapanacak yol uyarısı yapıldı

Kapanacak yol uyarısı yapıldı
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Karayolu Master Planı kapsamında bulunan köy yolları yenileme çalışmaları nedeni ile Gazi Mağusa Anayolu üzerindeki Ötüken Çemberi ile Ötüken köyü arasındaki kesim 11-20 Haziran 2022 tarihleri arasında trafik akışına kısmen kapalı olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu tarihler arasında ulaşım, Ötüken köyü – Long Beach Çemberi üzerinden servis yolu ile veya Kuzucuk – Sınırüstü güzergahından sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısı da yapıldı.

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