Kan Veren Can Veren İnsanlarımızın Haklarını Yediremezsiniz

Halkın Partisi 9. Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu “siyasilere seslenerek, “bu kadar sene mücadele eden devlet kuran, kan veren can veren insanlarımızın haklarını yediremezsiniz. Yedirenlerden ve yiyenlerden de hesap sorulması şarttır” dedi.

Kanal T’de yayınlanan Haber Artı programında Ferda Ekinci’nin sorularını yanıtladı.

Halkın Partisi 9. Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu açıklamalarına şöyle devam etti;

20 Temmuz’un Kıbrıs Türk için dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Manavoğlu, “babam ile amcam mücahittir. 2,5 yaşındaydım ama o dönemi ben de hatırlıyorum. Kıbrıs Türkü topraklarını korudu ve Türkiye ile korumayı bugün de sürdürüyor. KKTC devleti ve bayrağı vardır ancak bunların altını doldurmak gereklidir. Ekonomik ve sosyal alanda her şey ortadadır. Yapılan yanlışlar bugün bizi bu noktalara getirdi. Milliyetçi kesimin bayrağını dilinden düşürmediği kadar devlete sahip çıkmakta görevidir. Şu anda bayrağa millete sahip çıkan kişilere ihtiyaç vardır. Önümüzdeki dönemde halkımızın iş yapacak ve seven insanları getirmesi lazımdır. Kıbrıs Türk halkının gençleri ile birlikte huzurlu şekilde bir yaşayabileceği eğitim, sosyal yaşantı, sağlık, kadın güvenliği gibi tüm alanlarda daha mutlu olacağı bir yaşantı için yapmamız gerekenler var. Bu kadar sene mücadele eden devlet kuran, kan veren can veren insanlarımızın haklarını yediremezsiniz. Yedirenlerden ve yiyenlerden de hesap sorulması şarttır.