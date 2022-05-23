İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanlığı yapan 41 yaşındaki Dr. Güngör Sitar, mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini farkedip otomobilini acil servise sürdü. Sitar, acilin önünde yere yığıldı. Hastanedeki görev arkadaşları tarafından aralıksız bir mücadele ile yaşama döndürülen Güngör Sitar, Trabzonspor'un şampiyonluk maçını serviste seyretti. Yoğun kanamaya rağmen hayata sıkı sıkı tutunan Sitar, "Ekip arkadaşlarımın müthiş çabaları sayesinde mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Ben de hekimim, gördüğüm en ağır kalp krizi vakasıyım" şeklinde konuştu..

Dahiliye uzmanı Dr. Güngör Sitar'ın, 25 Mart tarihinde çalıştığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (EAH) ek binasındaki işe giderken aniden göğsünde bir ağrı hissetti.

Deneyimli doktor, kalp krizi geçirdiğini farkedip direksiyonu çevirdi ve otomobiliyle ana binanın aciline gitti.

Güvenlik görevlilerinin dikkatini çekebilmek için kullandığı aracı ambulans giriş yolunun ortasına park etti, aracından indi, ancak birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı.

"HEKİMİM, SANIRIM KALP KRİZİ GEÇİRİYORUM"

Yardıma koşan güvenlik görevlilerine, "Burada hekimim, sanırım kalp krizi geçiriyorum" diyebildi ve birkaç saniye sonra bilincini kaybetti. Acil kırmızı alanda kalp masajına başlandı ve o şekilde anjiyo ünitesine nakledildi. Burada pıhtı sonucu tıkanan damarına stent takıldı, yoğun bakıma alındı.

Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor direksiyonu acile çevirdi: Gördüğüm en ağır vakayım

100 ÜNİTE KAN VERİLDİ

Bu kez takılan stent pıhtı ile tıkandı ve kalbi yine durdu. Anestezi doktoru, sedyeye çıkıp kalp masajı yapmaya başladı ve genç hekim o şekilde ameliyathaneye götürüldü. Toplamda 2 saat süren kalp masajı ile beyninin oksijensiz kalarak hasar görmesi engellenen Dr. Sitar, son çare yapay kalp akciğer cihazı ECMO'ya bağlandı. O anda kalp ritmi alınınca, acilen bypass ameliyatına başlandı. Mesai arkadaşları Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Murat Uğur ile Doç. Dr. Yücel Özen tarafından 2 saat süren kalp masajı sonrası, üstelik çalışan kalbe, ECMO altında bypass ameliyatı yapıldı. Dr. Sitar'ın komplikasyonları bununla da bitmedi, pıhtıya bağlı yüksek doz kan sulandırıcı kullanılmak zorunda kalındığı için aşırı kanaması oldu. 12 saat içinde vücudundaki tüm kan 2 kez değiştirilmek zorunda kalındı. Toplamda 100 ünite kan verilen Dr. Sitar, 1 buçuk ay süren tedavisinin ardından mucizevi bir şekilde hiçbir hasar kalmadan sağlığına kavuştu.

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