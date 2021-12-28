Kalkınma Bankası'ndan destek

Restaurantçılık sektörünün geçirdiği zor zamanları aşmak adına Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım ve Yönetim Kurulu üyeleri Kalkınma Bankası’nı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında gerek pandemi gerekse döviz krizinin yarattığı ekonomik daralmayı aşmak adına sektöre yapılacak destek konuşuldu.

Res-Bir Başkanı Salih Kayım yaptığı açıklamada içinden geçilen zorlu ekonomik koşullarda birçok sorunla yüz yüze gelen Restorancıların ayakta kalabilmesi için devlet tarafından mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurguladı, Kayım “Bizim için dövizin artışı sadece maliyetlerin artışı değil, aynı zamanda alım gücünün düşmesiyle ciddi bir müşteri kaybına da yol açtı.” dedi. Birçok Restoran’ın hala döviz üzerinden kira ödemek zorunda bırakıldığını ifade eden Kayım, Kalkınma Bankası’nın yapacağı açılımın kendileri için son derece önemli olduğunu belirtti.

Tosunoğlu

Res-bir heyeti ile görüşen Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu ise, Kalkınma Bankası olarak bu dönem ilk kez doğrudan kobilere ve esnafa destek verme kararı aldıklarını, bankanın zor zamanlar geçiren restorancılık sektörüne destek olmak adına yoğun çaba sarf edeceğini ifade etti.

Res-bir üyelerine verilecek kredilerin ise, 50.000 TL, 100.000 TL ve 150,000 TL’lik miktarlarla şahsi kefalet ile verileceği, 150,000 TL’nin üzerindeki krediler için ise banka tarafından ipotek talep edileceği duyuruldu. Kredilerin tümü %12 faiz oranıyla kullanıdırılacak. Ziyaret esnasında Turizm bakanlığı müsteşarı Serhan Aktunç ,Kalkınma Bankası Müdürü İnanç Babaliki, Resbir Saymanı Buğra Kopar da hazır bulundu.