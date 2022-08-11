Kalkanlı’da kundaklama

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:



11.08. 2022 tarihinde, saat 02:15 sıralarında, Kalkanlı’da Kardelen Sokak üzerinde bulunan etrafı telli bir arazide, garaj içerisinde park halinde bulunan bir şahsa ait iki adet traktör üzerine, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratılmışlardır.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu bir traktörün makine bölümü, diğer traktörün ise kabin bölümü, iki arka lastiği, ön çamurlukları ile ön kaportası ve garajda bulunan ilaçlama tankının depo bölümü yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.