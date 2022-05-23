Kaleburnu'nda festival coşkusu

Festicale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

Alzeimer hastaları yararına düzenlenen 1. Geleneksel Kaleburnu Festivali’nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kaleburnu’nda düzenlenen etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek festivali düzenleyenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar; “Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşamlarını sürdüren Kaleburnulu kardeşlere selam olsun. Bu festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Karpaz Bölgesi’nde yapılan çalışmaların KKTC’nin her alanda gelişimine katkı yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kültür ve sanatımızın öneminin altını çizdi.

-Altuğra:" Kültürel değerlerimize sahip çıkarak, genç nesillere aktarmak büyük önem taşıyor" Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da kültürel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek düzenlenen böylesi festivallerin ülke kültürüne katkı sağladığını söyledi. Ayşe Medi Anısına 1. Kaleburnu Köy Festivali’nde birbirinden değerli etkinlikler yanında Alzheimer Hastalarına dikkat çekmek ve katkı koymak için bir organizasyon düzenlendiğine vurgu yapan Altuğra, " Alzheimer, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere; çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Dünyada 55 milyondan fazla kişi bu hastalıkla yaşamakta her yıl 10 milyondan fazla kişi bu hastalığa yakalanmaktadır. Alzheimer hastalığı genellikle 65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görülür. Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülür. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir" şeklinde konuştu. "Bizlerin görevi çocuklarımız ve gençlerimizi dikkate aldığımız gibi yaş almış büyüklerimiz için hak ettiği değeri vermektir. Yaşlılarımızın refahı, sağlık hizmetlerinin sağlanması, yaşlı bakım evlerimizde en iyi koşullarda yaşam süremeleri önceliğimiz olması gereken en hassas konular arasındadır. Yaşlılarımız bizim için değerlidir." diyen Altuğra, "Şuna inanmaktayım ki, gençliğin enerjisi, yaşlılığın tecrübesiyle birleşir. Bizlere her konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır." ifadelerini kullandı.