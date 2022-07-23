Kadriye Pire Düzgün başkan oldu

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, kongrede yaptığı konuşmada, demokrasiye yapılan müdahaleler ile derinleşen ekonomik ve siyasal krizin ürettiği sonuçlara değindi. Doğuş Derya’dan sonra görevi devreden Güzelyurt Kadın İYK Başkanı Zühre Civa Faaliyet Raporu'nu okudu.

Faaliyet raporunun okunup onaylanmasının ardından ise yönetim kuruluna aday olan üyelerin tanıtımı yapılan kongre, adayların üyeler tarafından onaylanması ile devam etti.

Kongre sonucunda, CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi Başkanlığına Kadriye Pire Düzgün seçilirken, Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Aliye Gilanlıoğulları, Gülden Akan, Hatibe Nasiboğlu, Münevver Uysal Tunçbel, Naciye Candan ve Yeşim Radiye Saygılı.