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Kabloları direkten kesip çaldılar

Kabloları direkten kesip çaldılar
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Telekomünikasyon Dairesine ait 500 metre uzunluğundaki zırhlı telefon kabloları direkten kesilerek çalındı.

Biri kadın olmak üzere 3 kişi tutuklandı.

Polis açıklaması şu şekilde:

2022 yılı Şubat-Mart ayları içerisinde, Koruçam'da, Telekomünikasyon Dairesine ait 500 metre uzunluğundaki zırhlı telefon kabloları bağlı bulundukları direkler üzerinden kesilerek hasara uğratıldıktan sonra çalınmıştır.


Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.Ç.(E-39), E.Y.(E-23) ve G.K.(K-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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