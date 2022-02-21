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Kabinede önemli değişiklikler var

Kabinede önemli değişiklikler var
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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a UBP-DP-YDP Hükümetinin kabinesini sundu. İşte yeni kabine...


23 Ocak Erken Genel Seçimlerinin ardından birinci parti olarak çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP), yeni hükümetin kurulması için son noktayı koydu.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yeni kabineyi sundu.

İşte Sucuoğlu’nun açıkladığı kabine:

Başbakan: Dr. Faiz Sucuoğlu

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Dışişleri Bakanı: Hasan Taçoy

İçişleri Bakanı: Ünal Üstel

Maliye Bakanı: Sunat Atun

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Kutlu Evren

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı: Dr. Ali Pilli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Oğuzhan Hasipoğlu

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