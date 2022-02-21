Kabinede önemli değişiklikler var

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a UBP-DP-YDP Hükümetinin kabinesini sundu. İşte yeni kabine...
23 Ocak Erken Genel Seçimlerinin ardından birinci parti olarak çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP), yeni hükümetin kurulması için son noktayı koydu.
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yeni kabineyi sundu.
İşte Sucuoğlu’nun açıkladığı kabine:
Başbakan: Dr. Faiz Sucuoğlu
Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı
Dışişleri Bakanı: Hasan Taçoy
İçişleri Bakanı: Ünal Üstel
Maliye Bakanı: Sunat Atun
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Kutlu Evren
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz
Sağlık Bakanı: Dr. Ali Pilli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Oğuzhan Hasipoğlu