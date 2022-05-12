Faiz Sucuoğlu hükümetinin istifasından sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümeti kurma görevini verdiği UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel hızlı bir çalışma sonrasında Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'yle hükümet konusunda anlaştı. İşte yeni kabine
Başbakan : Ünal Üstel
Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı
Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu
İçişleri Bakanı: Ziya Öztürkler
Maliye Bakanı: Sunat Atun
Ekonomi ve Enerji Bakanı:Olgun Amcaoğlu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz
Sağlık Bakanı: İzlem Gürçağ Altuğra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Hasan Taçoy