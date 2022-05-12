Faiz Sucuoğlu hükümetinin istifasından sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümeti kurma görevini verdiği UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel hızlı bir çalışma sonrasında Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'yle hükümet konusunda anlaştı. İşte yeni kabine

Başbakan : Ünal Üstel

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı: Ziya Öztürkler

Maliye Bakanı: Sunat Atun

Ekonomi ve Enerji Bakanı:Olgun Amcaoğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı: İzlem Gürçağ Altuğra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Hasan Taçoy