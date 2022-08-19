İşte Asgari ücret için son karar

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını öngören yasa gücündeki kararnamenin hazırlandığını söyledi.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını öngören yasa gücündeki kararnamenin hazırlandığını söyledi.

Oğuz, Ocak 2023’e kadar beyan edilmesi durumunda 1 Temmuz’daki kesintilerle ilgili bakanlıktan geri ödeme yapılacağını belirtti. Bununla birlikte Oğuz, Muharecet Affı ile ilgili düzenlemenin Meclis’e sevk edildiğini dile getirdi.