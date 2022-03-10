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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı
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İstanbul'da kar yağışı erken saatlerde Avrupa Yakası'nda birçok ilçede etkili oluyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 2

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 3

KAMYON VE TIR'LARA İSTANBUL'A GİRİŞ YASAĞI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’ten itibaren tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 4

Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 5

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 6

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 7

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı - 8

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