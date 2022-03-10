İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'da kar yağışı erken saatlerde Avrupa Yakası'nda birçok ilçede etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü.

KAMYON VE TIR'LARA İSTANBUL'A GİRİŞ YASAĞI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe günü saat 04.00’ten itibaren tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.